Украине пообещали безвизовый режим до лета

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер пообещал в ближайшие месяцы ввести для Украины безвизовый режим с ЕС. "Мы обговорили вопрос визовой либерализации – это произойдет до лета", – цитирует "Газета.ru" главу ЕК. Отмена виз со странами Евросоюза является одной из целей внешней политики Киева. Президент Украины Петр Порошенко неоднократно обещал, что безвизовый режим страна получит уже в ближайшее время. Однако в Брюссель каждый раз под самыми разными предлогами откладывал это решение.
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»
Американская актриса Лия Ремини заявила, что состоящий в Церкви Саентологии артист Джон Траволта достиг в религиозной иерархии статуса, позволяющего ему безнаказанно совершать убийства. В свою очередь, политик Михаил Маркелов отметил верховенство закона над внутренними разрешениями каких-либо организаций...»
Больше похожий на трейлер голливудского фильма предвыборный ролик кандидата в президенты Франции от "Национального фронта" Марин Ле Пен стал хитом в интернете. За несколько дней видео, в котором политик заявляет о своих целях на посту главы государства, посмотрели почти полмиллиона человек...»