Умер герой СССР Степан Микоян

Герой СССР, летчик-испытатель Степан Микоян скончался в Москве. Ему было 94 года. "Его уход – это потеря для всей отечественной авиации. Он прожил долгую и достойную жизнь. Его имя навсегда останется в истории авиации и в нашей памяти", – сказали Dni.Ru в пресс-службе российской самолетостроительной корпорации "МиГ", добавив, что дата и место проведения церемонии прощания с героем СССР пока не известны. Степан Микоян – заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-лейтенант авиации в отставке. Старший сын партийного и государственного деятеля Анастаса Микояна. Внес значительный вклад в развитие отечественной авиации.
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Председатель Госдумы Вячеслав Володин подарил лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен ее политическую биографию – "Возвращение Жанны д'Арк". Ле Пен находится с визитом в России, сегодня она встречалась с руководством парламента...»
Правительству следует учитывать график работы депутатов при планировании заседаний трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Кабмину пришлось перенести встречу с 27 марта: на следующей неделе парламентарии разъезжаются по регионам...»
Возглавляемая США военная коалиция продолжает штурм иракского города Мосул, где засели боевики запрещенной в России террористической организации "Исламское государство". Боевые действия уже привели к колоссальным жертвам среди мирного населения, которые западные СМИ стараются замалчивать...»
Версия о том, что Россия якобы виновна в убийстве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова и возгорании военных складов в Харьковской области, -фантастическая. Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж...»
Депутат Антон Горелкин рассказал, что в Госдуме предложили запретить передачу "Пусть говорят". Он отметил, что такие меры могут принять в рамках законопроекта об ужесточении ответственности за преступления против несовершеннолетних...»