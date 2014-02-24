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Умер лауреат нобелевской премии Алексей Абрикосов

30 марта 2017, четверг, 12:16 – СОЧИ-24


Советский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов скончался на 89-м году жизни, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на бывшего министра образования Дмитрия Ливанова. В 2003 году он вместе с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом получил Нобелевскую премию за "основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей". Алексей Абрикосов был членом Российской академии наук, входил в состав Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 12:16
Умер лауреат нобелевской премии Алексей Абрикосов

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На заводе в Москве произошел взрыв

На машиностроительном заводе "Молния" на Рязанском проспекте в Москве произошел взрыв, передает телеканал "360" со ссылкой на источник в экстренных службах города..»

сегодня, 11:59
Саакашвили сел на хвост Порошенко за границей

Экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили снова попал в нелепую ситуацию. На этот раз Михаил Саакашвили оконфузился на Мальте...»

сегодня, 11:44
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сегодня, 11:43
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сегодня, 10:59
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сегодня, 10:45
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