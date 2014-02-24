Умер лауреат нобелевской премии Алексей Абрикосов

Советский и американский физик-теоретик Алексей Абрикосов скончался на 89-м году жизни, передает "Эхо Москвы" со ссылкой на бывшего министра образования Дмитрия Ливанова. В 2003 году он вместе с Виталием Гинзбургом и Энтони Леггетом получил Нобелевскую премию за "основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей". Алексей Абрикосов был членом Российской академии наук, входил в состав Национальной академии наук США и Лондонского королевского общества.
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Британская певица и мать четырех детей Сионед Вин Робертс скоропостижно скончалась у себя дома в Северном Уэльсе. На следующий день 33-летняя женщина должна были отправиться на кастинг популярного шоу "Голос"...»
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