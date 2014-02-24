В аэропортах Москвы отменены 20 рейсов

В московских аэропортах отменены 20 рейсов, еще восемь задержаны. По данным портала "Яндекс.Расписание", в Домодедово отложены вылеты трех самолетов, четырех – отменены, передает НСН.В Шереметьево два рейса задержаны, еще 16 вылетов не состоятся. Аэропорты Внуково и Жуковский работают по штатному расписанию.
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»
Президент США Дональд Трамп разочаровался в пресс-секретаре Белого дома Шоне Спайсере по итогам первых двух недель его работы. Теперь он ищет нового человека на должность директора по коммуникациям...»
В Молдавии считают жизненно важным восстановление отношений с Россией. Об этом заявил президент страны Игорь Додон во время второго зарубежного визита. Молдавский лидер встречался в Брюсселе с председателем Совета Европы Дональдом Туском...»