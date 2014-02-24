В Арктике испытывают новую военную технику

Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.Специалисты пройдут по маршруту от поселка Тикси до остров Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых на современных образцах снегоболотоходной техники , передает РИА Новости. "Личный состав одет в современную арктическую форму, обеспечен арктическим топливом и необходимыми запасами продовольствия", – подчеркнул генерал. В ходе марша специалистам предстоит оценить отдельные решения в образцах техники, которые позволяют обеспечивать их автономность и готовность к выполнению задач при низких температурах.
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Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.Специалисты пройдут по маршруту от поселка Тикси до остров Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых на современных образцах снегоболотоходной техники , передает РИА Новости..»
Франсуа Олланд созывает в Версаль лидеров Германии, Испании и Италии. По замыслу президента Франции, эта встреча должна показать всему миру сплоченность Евросоюза перед лицом кризиса. Однако идея изначально провальная: о какой сплоченности может идти речь, если в числе приглашенных нет премьера Великобритании – когда-то одного из столпов "единой Европы"...»
Посольство США в Киеве выразило обеспокоенность решением президента России Владимира Путина признать выданные в Донецкой и Луганской народных республиках документы и считать паспорта граждан ДНР и ЛНР действительными вплоть до выполнения Минских соглашений. Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров объяснял, что Москва пошла на такой шаг по гуманитарным соображениям...»
Житель Львова Микола Сирота нашел на полках одного из книжных магазинов города учебник по английскому языку, который сильно его возмутил. Своей душевной болью он поделился в Сети, где нашел серьезную моральную поддержку...»
Заместитель министра обороны России генерал армии Дмитрий Булгаков рассказал, что в Арктике начались испытания новых образцов военной техники.Специалисты пройдут по маршруту от поселка Тикси до остров Котельный и обратно по ледовому покрытию моря Лаптевых на современных образцах снегоболотоходной техники , передает РИА Новости..»