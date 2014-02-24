В аварии на 49-м километре МКАД погибла женщина

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Мясной конфликт Лукашенко с Россией получил продолжение сегодня, 09:01 Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят...»

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