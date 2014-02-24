В аварии на 49-м километре МКАД погибла женщина

На 49-м километре МКАД столкнулись фура и микроавтобус. В результате ДТП пострадали два человека, еще один погиб. Как сообщили в Госавтоинспекции Москвы, жертвой аварии стала женщина, передает Life.ru.У одной из пострадавших диагностировали перелом руки, рваную рану кисти, перелом левой ноги и многочисленные ушибы тела – она госпитализирована. О состоянии второго пострадавшего не сообщается.
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон вновь стал звездой таблоидов благодаря своей неугасающей эксцентричности. На этот раз журналисты обратили внимание на причудливый наряд, в котором дипломат совершал утреннюю пробежку по зимнему Лондону...»
Социологический опрос, проведенный среди жителей США, показал, что российско-американские отношения начинают постепенно налаживаться. Так, процент респондентов, одобряющих политику Владимира Путина, достиг наивысшего показателя с 2003 года...»
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят...»
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон вновь стал звездой таблоидов благодаря своей неугасающей эксцентричности. На этот раз журналисты обратили внимание на причудливый наряд, в котором дипломат совершал утреннюю пробежку по зимнему Лондону...»
Социологический опрос, проведенный среди жителей США, показал, что российско-американские отношения начинают постепенно налаживаться. Так, процент респондентов, одобряющих политику Владимира Путина, достиг наивысшего показателя с 2003 года...»
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят...»