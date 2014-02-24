В аварии на МКАД погиб байкер

На 86-м километре МКАД мотоцикл Yamaha столкнулся с автомобилем марки Citroen. ДТП произошло возле столичного района Бибирево. В результате инцидента байкер погиб на месте, передает ТАСС. По данным Госавтоинспекции, это первая жертва ДТП среди байкеров с начала 2017 года. В настоящее время все обстоятельства автоаварии устанавливаются.
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об убытках, которые несет Киев от торговой блокады Донбасса, устроенной националистами в начале года. При этом политик уже по привычке обвинил в сложившейся ситуации Москву...»
Пять лет назад, 4 марта 2012 года Владимир Путин одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов, набрав 63,6% голосов избирателей. Каких успехов добилась Россия за пять лет нынешнего президентского срока Путина, чем больше всего гордятся граждане страны и какие главные достижения президента можно считать его личными заслугами во внутренней и внешней политике?..»
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал об убытках, которые несет Киев от торговой блокады Донбасса, устроенной националистами в начале года. При этом политик уже по привычке обвинил в сложившейся ситуации Москву...»
Пять лет назад, 4 марта 2012 года Владимир Путин одержал уверенную победу в первом туре президентских выборов, набрав 63,6% голосов избирателей. Каких успехов добилась Россия за пять лет нынешнего президентского срока Путина, чем больше всего гордятся граждане страны и какие главные достижения президента можно считать его личными заслугами во внутренней и внешней политике?..»