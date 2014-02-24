В банке на севере Москвы устроили стрельбу

Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на одном из заседаний британского парламента привлек внимание интернет-пользователей. Соответствующая видеозапись стала хитом в социальных сетях и породила множество мемов...»
Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»
Последние данные ВЦИОМ говорят о стабильном росте одобрения государственных институтов в России. В частности, рейтинг одобрения Государственной Думы вырос с ноября 2016 года более чем на пять процентов: в ноябре 2016 года он составил 47,7%, а в феврале 2017 года – уже 52,9%...»
Смех премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на одном из заседаний британского парламента привлек внимание интернет-пользователей. Соответствующая видеозапись стала хитом в социальных сетях и породила множество мемов...»
Подать заявку на голосование на выборах можно будет через интернет. Как сообщил глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, изменения в закон о выборах, обсуждаемые в парламенте, будут касаться, в том числе, и открепительных талонов...»
Последние данные ВЦИОМ говорят о стабильном росте одобрения государственных институтов в России. В частности, рейтинг одобрения Государственной Думы вырос с ноября 2016 года более чем на пять процентов: в ноябре 2016 года он составил 47,7%, а в феврале 2017 года – уже 52,9%...»