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В центре Москвы горит салон красоты

1 марта 2017, среда, 10:46 – ИА СОЧИ-24


На первом этаже дома №16 по Шмитовскому проезду в центре Москвы произошел пожар. По данным ТАСС, там находится салон красоты. "Прибывшие на место сотрудники МЧС провели эвакуацию и приступили к ликвидации пожара", – рассказали в пресс-службе столичного управления ведомства.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Советник главы американского государства Келлиэнн Конуэй оправдалась за свое поведение во время состоявшейся 27 февраля в Белом доме встрече Дональда Трампа с лидерами африканской студенческой общины. По ее словам, у нее не было желания проявлять неуважение к кому-либо...»

сегодня, 14:58
Россия стала главным инвестором Украины

Иностранные инвесторы вложили в украинскую экономику 4,4 миллиарда долларов прямых инвестиций – это на 17% больше показателя за 2015 год. Неожиданно для многих, основным иностранным инвестором "нэзалэжной" в 2016 году оказалась Россия...»

сегодня, 14:46
Как лаборантка Даля Грибаускайте стала президентом

Далю Грибаускайте засыпали поздравлениями. Большая часть восторженных посланий в честь 61-го дня рождения литовского президента – от украинцев и их лидера Порошенко. Оно и понятно, ведь Литва с Украиной – самые близкие партнеры, особенно в деле нападок на Россию. Почему же так не любит все русское некогда ревностная коммунистка Даля?..»

сегодня, 14:45
Калифорния уходит под землю

Долина Сан-Хоакин в северной части Калифорнии стремительно опускается под землю. Причиной тому стала мощная выкачка грунтовых вод в южных штатах...»

сегодня, 14:44
Россиянам предложили выживать на 46 рублей в день

Эксперты рассказали подробнее о том, как будет функционировать система продовольственных карточек, разработанная для малоимущих граждан. Так, например, на эти средства можно будет купить только продукты питания, а не сигареты или водку...»

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Почему Европа игнорирует расследование трагедии в Одессе

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сегодня, 14:14
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сегодня, 14:01
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