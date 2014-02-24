В центре Москвы мигрант пытался выколоть глаз полицейскому
23 марта 2017, четверг, 13:30 – ИА СОЧИ-24
В центре столицы приезжий из Узбекистана напал на стража порядка. Инцидент произошел во 2-м Красногвардейском проезде, передает агентство "Москва". По данным правоохранителей, капитан полиции заметил двух мужчин, которые нецензурно выражались, распивали спиртное и вели себя агрессивно. В ответ на требование предъявить документы один из них напал на стража порядка, ударил по голове и попытался выколоть ему пальцем глаз. Злоумышленником оказался 25-летний приезжий из Узбекистана, он задержан. Полицейский доставлен в травмпункт с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибами и ссадинами.
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