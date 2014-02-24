В центре Москвы на набережной обнаружено тело мужчины

18 февраля 2017, суббота, 11:29 – ИА СОЧИ-24

В центре столицы на Фрунзенской набережной обнаружено теломужчины. Как пишет Life.ru, в личных вещах погибшего найденасоциальная карта на имя Дмитрия Л.По предварительным данным, мужчина скончался от остановкисердца. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.

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