В центре Москвы Porsche сбил девушку

В столице водитель автомобиля Porsche сбил девушку, которая перебегала дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Инцидент произошел на пересечении 3-го Крутицкого переулка и Новоспасского проезда, передает агентство "Москва".Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Водитель автомобиля с места ДТП не скрылся. Все обстоятельства происшествия выясняются.
Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»
Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»