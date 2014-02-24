В центре Москвы Porsche сбил девушку



Дикая кобра напилась из бутылки вчера, 20:45 Жители поселка Кайга на юге Индии напоили королевскую кобру водой из бутылки. Ядовитая змея приползла за помощью к людям, погибая от жажды...»

Полярники угостили Путина кулебякой вчера, 20:45 Президент России Владимир Путин, посетивший 29 марта Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, пообщался с работающими в Арктике экологами. Российский лидер побывал у них на чаепитии...»

Обновленный Совет по местному самоуправлению поддержали в регионах вчера, 20:45 Обновление состава Совета по местному самоуправлению поможет более эффективно решать вопросы на местах и доносить муниципальные проблемы напрямую до президента. Так считает глава администрации Уфы, президент Международной ассамблеи столиц и крупных городов Ирек Ялалов...»

"Тайный поклонник" оригинально признался Захаровой в любви вчера, 20:00 Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала "об оригинальном признании в любви от тайного поклонника". Дипломат в очередной раз продемонстрировала хорошее чувство юмора...»