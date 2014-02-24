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В центре Москвы Porsche сбил девушку

29 марта 2017, среда, 23:59 – СОЧИ-24


В столице водитель автомобиля Porsche сбил девушку, которая перебегала дорогу вне зоны действия пешеходного перехода. Инцидент произошел на пересечении 3-го Крутицкого переулка и Новоспасского проезда, передает агентство "Москва".Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Водитель автомобиля с места ДТП не скрылся. Все обстоятельства происшествия выясняются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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вчера, 23:59
В центре Москвы Porsche сбил девушку

В столице водитель автомобиля Porsche сбил девушку, которая перебегала дорогу вне зоны действия пешеходного перехода..»

вчера, 22:00
Участник Второй мировой шокировал каминг-аутом

Британец, который принимал участие во Второй мировой войне, решил провести остаток жизни женщиной. Такое решение 90-летний мужчина принял после смерти его жены...»

вчера, 21:16
В России возбудили дело об убийстве Вороненкова

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова..»

вчера, 20:45
Дикая кобра напилась из бутылки

Жители поселка Кайга на юге Индии напоили королевскую кобру водой из бутылки. Ядовитая змея приползла за помощью к людям, погибая от жажды...»

вчера, 20:45
Полярники угостили Путина кулебякой

Президент России Владимир Путин, посетивший 29 марта Землю Франца-Иосифа в Баренцевом море, пообщался с работающими в Арктике экологами. Российский лидер побывал у них на чаепитии...»

вчера, 20:45
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