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В центре Москвы произошла поножовщина

25 марта 2017, суббота, 10:28 – СОЧИ-24


В центре Москвы неподалеку от концертного зала имени П.И. Чайковского в ночь на 25 марта произошла массовая драка. Как сообщает Life.ru, из припаркованных у места инцидента двух легковых машин вышли навстречу друг другу четверо мужчин. В результате потасовки один человек получил ножевое ранение. После этого нападавшие скрылись на автомобиле. Пострадавший был доставлен в НИИ Склифосовского. Полиция пытается восстановить картину ЧП. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 11:29
Болтливому Саакашвили дали новую работу на Украине

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили нашел для себя новое занятие. Политик будет вести ток-шоу на украинском канале ZIK...»

сегодня, 11:01
47-летний педофил приставал к подростку возле метро в Москве

В столице 47-летний мужчина пытался склонить к действиям сексуального характера 14-летнего подростка..»

сегодня, 10:29
Москвич в женском платье выпал из окна 9-го этажа

У подъезда одной из многоэтажек на Нахимовском проспекте обнаружено тело 21-летнего парня, одетого в женскую одежду..»

сегодня, 10:28
В центре Москвы произошла поножовщина

В центре Москвы неподалеку от концертного зала имени П.И..»

вчера, 22:14
Пилот Ту-154 разбил самолет во власти иллюзий

Пилот самолета Ту-154 Минобороны, рухнувшего в прошлом году в акватории Черного моря, потерял ориентацию в пространстве и, по выражению специалистов, оказался во власти иллюзий. Он полагался не на навигационные приборы лайнера, а на собственные ощущения...»

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