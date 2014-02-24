В центре Москвы произошла поножовщина

В центре Москвы неподалеку от концертного зала имени П.И. Чайковского в ночь на 25 марта произошла массовая драка. Как сообщает Life.ru, из припаркованных у места инцидента двух легковых машин вышли навстречу друг другу четверо мужчин. В результате потасовки один человек получил ножевое ранение. После этого нападавшие скрылись на автомобиле. Пострадавший был доставлен в НИИ Склифосовского. Полиция пытается восстановить картину ЧП.
Пилот самолета Ту-154 Минобороны, рухнувшего в прошлом году в акватории Черного моря, потерял ориентацию в пространстве и, по выражению специалистов, оказался во власти иллюзий. Он полагался не на навигационные приборы лайнера, а на собственные ощущения...»
Пилот самолета Ту-154 Минобороны, рухнувшего в прошлом году в акватории Черного моря, потерял ориентацию в пространстве и, по выражению специалистов, оказался во власти иллюзий. Он полагался не на навигационные приборы лайнера, а на собственные ощущения...»