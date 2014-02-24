В центре Москвы пьяный водитель устроил ДТП на угнанном авто
7 марта 2017, вторник, 21:28 – ИА СОЧИ-24
В центре столицы сотрудники полиции задержали водителя для проверки документов. Однако никаких бумаг на транспортное средство у мужчины не оказалось. Кроме того, он находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, передает ТАСС.Правоохранители проверили номера машины по базе данных и установили, что автомобиль находится в угоне. Также сотрудники ДПС выяснили, что подозреваемый несколькими часами ранее на другом угнанном автомобиле совершил ДТП.
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В разгар конфликта на юго-востоке Украины Россия могла без малейшего сопротивления захватить Одессу и Харьков, а потом без проблем дойти и до Киева. Об этом, приоткрыв военную тайну, рассказал советник президента Украины Юрий Бирюков...»
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