В центре Москвы сотрудники супермаркета избили покупателя
11 февраля 2017, суббота, 16:31 – ИА СОЧИ-24
В супермаркете "Седьмой континент" на улице Лубянка было совершено нападение на покупателя. Молодого человека избили сотрудники магазина.Пострадавший обратился в травмпункт. У него зафиксированы гематомы, ушибы и перелом плеча. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
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В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»