В центре Москвы у 16-летней девушки украли 144 тысячи
24 марта 2017, пятница, 12:31 – ИА СОЧИ-24
В столице из сумки 16-летней девушки пропал конверт с 2,5 тысячи долларов (144 тысячи рублей). Об инциденте заявила сама пострадавшая, рассказав, что пропажу обнаружила накануне. Однако где и при каких обстоятельствах украли деньги, пояснить не смогла, передает агентство "Москва". По данному факту проводится проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия.
Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности, о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД...»
Спикер Госдумы прокомментировал слова президента Украины об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на слова Петра Порошенко о том, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин заявил, что на Украине закон уже не действует, а подобные заявления первого лица государства – "это какая-то агония"...»
"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»
Украинские власти уверенно претендуют на премию всемирного конкурса научной фантастики. Скончавшийся в больнице, не приходя в сознание, убийца Вороненкова успел рассказать следователям всю свою биографию. В частности, о том, что прошел подготовку в "российской школе диверсантов", основанной НКВД...»
Спикер Госдумы прокомментировал слова президента Украины об убийстве экс-депутата Дениса Вороненкова. В ответ на слова Петра Порошенко о том, что к преступлению причастны российские власти, Вячеслав Володин заявил, что на Украине закон уже не действует, а подобные заявления первого лица государства – "это какая-то агония"...»
"Убийство критика Путина – теракт со стороны России" – таким привычным для себя заголовком отреагировал сайт CNN на расстрел Дениса Вороненкова. Другие издания демонстрируют более взвешенный подход: вспоминают о прошлом экс-депутата и уделяют больше внимания версии криминальных разборок...»