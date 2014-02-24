В центре Москвы в жилом доме взорвался газ

В жилом доме в Товарищевском переулке в центре Москвы произошел взрыв бытового газа. На месте происшествия прибыли сотрудники экстренных служб столицы. Информация о пострадавших уточняется, передает Life.ru.
Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»
Первые дни марта в отечественной криминальной истории ознаменовались расстрелом одного из самых ловких и изворотливых советских преступников – Юрия Ладжуна. Получивший у оперативников кличку "Ален Делон", брачный аферист без труда соблазнял, а затем с легкостью обманывал доверившихся ему женщин, используя их искренние чувства для своих преступных целей...»
Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»
Первые дни марта в отечественной криминальной истории ознаменовались расстрелом одного из самых ловких и изворотливых советских преступников – Юрия Ладжуна. Получивший у оперативников кличку "Ален Делон", брачный аферист без труда соблазнял, а затем с легкостью обманывал доверившихся ему женщин, используя их искренние чувства для своих преступных целей...»