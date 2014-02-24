В центре Москвы в жилом доме взорвался газ

сегодня, 12:13

Первые дни марта в отечественной криминальной истории ознаменовались расстрелом одного из самых ловких и изворотливых советских преступников – Юрия Ладжуна. Получивший у оперативников кличку "Ален Делон", брачный аферист без труда соблазнял, а затем с легкостью обманывал доверившихся ему женщин, используя их искренние чувства для своих преступных целей...»