В ЦИК рассказали о перспективах введения интернет-голосования
31 марта 2017, пятница, 13:15 – СОЧИ-24
В ближайшее время в России не стоит ожидать введения интернет-голосования. "Там, где транспорт не ходит, а интернет есть, это спасет ситуацию, но в основном интернет-голосование – это для тех мобильных граждан, которые проживают в мегаполисах или за границей", —сообщила секретарь ЦИК России Майя Гришина.По ее словам, интернет-голосование скрывает в себе несколько опасностей. К примеру, хакеры могут получить доступ к персональным данным избирателей. Также, отсутствуют гарантии того, что человек проголосовал без давления, пишет газета "Известия".Кроме того, интернет-голосование не бесплатно для избирателя, так как часто возможность подачи голоса зашивается в виде чипа на банковскую карту. "Иными словами, интернет-голосование нельзя ввести "одним кликом", требуется огромный комплекс мероприятий", – Отметили в ЦИК.
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