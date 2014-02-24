В ЦИК рассказали о перспективах введения интернет-голосования

31 марта 2017, пятница, 13:15 – СОЧИ-24

В ближайшее время в России не стоит ожидать введенияинтернет-голосования. "Там, где транспорт не ходит, а интернет есть, это спасетситуацию, но в основном интернет-голосование – это для тех мобильных граждан,которые проживают в мегаполисах или за границей", —сообщила секретарь ЦИКРоссии Майя Гришина.По ее словам, интернет-голосование скрывает в себе несколькоопасностей. К примеру, хакеры могут получить доступ к персональным даннымизбирателей. Также, отсутствуют гарантии того, что человек проголосовал бездавления, пишет газета "Известия".Кроме того, интернет-голосование не бесплатно дляизбирателя, так как часто возможность подачи голоса зашивается в виде чипа набанковскую карту. "Иными словами, интернет-голосование нельзя ввести "однимкликом", требуется огромный комплекс мероприятий", – Отметили в ЦИК.

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