ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве

В деревне под Петербургом угнали Rolls-Royce

21 января 2017, суббота, 17:31 – ИА СОЧИ-24

В деревне под Петербургом угнали Rolls-Royce
В деревне под Петербургом угнали Rolls-Royce

В полицию Всеволжского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что с охраняемой парковки отеля "Петроспорт" в деревне Янино был угнан автомобиль Rolls-Royce
Wraith 2015 года выпуска
стоимостью в 25 миллионов рублей, передает 47news.ru. Оказалось, что машина принадлежит 43-летнему коммерсанту, который руководит компанией по поставке материалов и оборудования для ремонта автомобилей. Кража произошла в тот момент, когда мужчина был на фитнесе. Кто-то взломал его ящик и выкрал оттуда ключи. Впрочем, угнанный автомобиль весьма приметен, поэтому узнать его на дороге не составит большого труда. Кузов автомобиля черный, крыша – красного цвета. Номера содержат цифры 001.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

   Версия для печати  Подписаться на новости  На главную


В МИРЕ: ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
Евтушенкова не отпустили из-под арестаЕвтушенкова не отпустили из-под ареста

Суд отклонил предложение освободить бизнесмена под залог в 300 миллионов рублей и запретил ему выходить из дома...

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:44
Самое интересное о съезде "Единой России"

Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»

сегодня, 18:30
Маткапиталом предложили оплачивать ипотеку

Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»

сегодня, 18:01
Упавшим на рельсы в метро пассажиром оказался боец Росгвардии

К сбою в расписании движения поездов по Кольцевой линии Московского метрополитена привело падение пассажира на рельсы на станции "Проспект мира"..»

сегодня, 17:43
Пенсиям россиян предрекли новое понижение

Реальные пенсии в России будут снижаться на протяжении ближайших трех лет, предупредил глава Министерства труда Максим Топилин. Подобные показатели связаны с отменой индексации выплат для работающих пенсионеров...»

сегодня, 17:31
В деревне под Петербургом угнали Rolls-Royce

В полицию Всеволжского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что с охраняемой парковки отеля "Петроспорт" в деревне Янино был угнан автомобиль Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска стоимостью в 25 миллионов рублей, передает 47news.ru..»

сегодня, 17:01
Человек упал на рельсы в московском метро

В СМИ появилась информация о том, что из-за падения пассажира на рельсы на станции Московского метрополитена "Проспект мира" Кольцевой линии интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены..»

сегодня, 17:00
Дальняя авиация России ударила по "ИГ" в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России вылетели с российской территории и нанесли удары по объектам, принадлежащим запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор..»

сегодня, 16:46
Демарш сына Трампа на инаугурации попал на видео

Внимание всей Америки и значительной части мира 20 января было сосредоточено на Дональде Трампе, официально вступающем в должность 45-го президента США, а также его близких. Не обошлось и без моментов, которые остались непонятыми для очевидцев...»

В МИРЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ещё →  
сегодня, 18:44
Самое интересное о съезде "Единой России"

Первый день работы XVI съезда "Единой России" прошел на дискуссионных площадках. Обсуждали народный контроль за чиновниками в регионах, повышение темпов роста экономики, эффективность российской власти. В дискуссиях, наравне с единороссами, участвовали и члены правительства. За процессом наблюдали корреспонденты издания Dni.Ru...»

сегодня, 18:30
Маткапиталом предложили оплачивать ипотеку

Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин выступил с предложением, которое в перспективе может облегчить молодым семьям выплату ипотеки. На эту цель, если его инициатива найдет отклик, можно будет тратить материнский капитал. Причем речь идет не о единовременной выплате, а о погашении ежемесячных взносов...»

сегодня, 18:01
Упавшим на рельсы в метро пассажиром оказался боец Росгвардии

К сбою в расписании движения поездов по Кольцевой линии Московского метрополитена привело падение пассажира на рельсы на станции "Проспект мира"..»

сегодня, 17:43
Пенсиям россиян предрекли новое понижение

Реальные пенсии в России будут снижаться на протяжении ближайших трех лет, предупредил глава Министерства труда Максим Топилин. Подобные показатели связаны с отменой индексации выплат для работающих пенсионеров...»

сегодня, 17:31
В деревне под Петербургом угнали Rolls-Royce

В полицию Всеволжского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что с охраняемой парковки отеля "Петроспорт" в деревне Янино был угнан автомобиль Rolls-Royce Wraith 2015 года выпуска стоимостью в 25 миллионов рублей, передает 47news.ru..»

сегодня, 17:01
Человек упал на рельсы в московском метро

В СМИ появилась информация о том, что из-за падения пассажира на рельсы на станции Московского метрополитена "Проспект мира" Кольцевой линии интервалы движения поездов против часовой стрелки были увеличены..»

сегодня, 17:00
Дальняя авиация России ударила по "ИГ" в Сирии

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России вылетели с российской территории и нанесли удары по объектам, принадлежащим запрещенной в России террористической группировке "Исламское государство" в сирийской провинции Дейр-эз-Зор..»

сегодня, 16:46
Демарш сына Трампа на инаугурации попал на видео

Внимание всей Америки и значительной части мира 20 января было сосредоточено на Дональде Трампе, официально вступающем в должность 45-го президента США, а также его близких. Не обошлось и без моментов, которые остались непонятыми для очевидцев...»
ПОПУЛЯРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
РЕКЛАМА
ОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАПОЛИТИКАПРОИСШЕСТВИЯКУЛЬТУРАТУРИЗМСПОРТВ МИРЕНЕДВИЖИМОСТЬ
Фоторепортажи | Погода | Работа | Комментарии | Форум | Карта | Подписка | Реклама | Об агентстве
Размещение рекламы в «СОЧИ 24»
Прайс-лист, (8622) 37-62-16, info@sochi-24.ru
Редакция: news@sochi-24.ru		 Архивы за 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009 гг.
2009–2013 © Информационное агентство «СОЧИ 24»
ИА «СОЧИ 24», св-во регистрации СМИ ИА № ФС 77-44763
Материалы агентства могут содержать информацию 18+
При цитировании гиперссылка на «СОЧИ 24» обязательна. 		«СОЧИ 24» - это оперативные новости Сочи
и аналитика, фоторепортажи, погода в Сочи,
форум, работа в Сочи.