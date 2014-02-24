В Домодедово в жилом доме произошел взрыв

В Домодедово в одном из жилых домов произошел взрыв газа. В результате происшествия вспыхнул пожар."Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар, разрушений строительных конструкций нет", – сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Врачи госпитализировали с ожогами двух человек.
Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве...»
Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»
Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»
Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве...»
Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»
Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»