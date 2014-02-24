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В Домодедово в жилом доме произошел взрыв

23 февраля 2017, четверг, 11:14 – ИА СОЧИ-24


В Домодедово в одном из жилых домов произошел взрыв газа. В результате происшествия вспыхнул пожар."Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС ликвидировали пожар, разрушений строительных конструкций нет", – сообщил ТАСС источник в экстренных службах региона. Врачи госпитализировали с ожогами двух человек.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Тело Виталия Чуркина доставили в Россию

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сегодня, 12:45
Путин возложил цветы к могиле Неизвестного солдата

Президент России Владимир Путин начал рабочий день 23 февраля с посещения могилы Неизвестного солдата. Глава государства возложил цветы к монументу в память о погибших героях Красной армии...»

сегодня, 12:29
Запад закатил истерику из-за учений России и Белоруссии

Учения России и Белоруссии, запланированные на осень 2017 года, всерьез обеспокоили некоторых западных экспертов. Политика раздувают скандал из предстоящих маневров, пытаясь повысить свой рейтинг...»

сегодня, 11:14
В Домодедово в жилом доме произошел взрыв

В Домодедово в одном из жилых домов произошел взрыв газа..»

сегодня, 10:29
Порошенко припомнили судьбу вояки Саакашвили

Президент Украины Петр Порошенко вызвал очередной дипломатический скандал своим высказыванием о полномасштабной войне с Россией. Политику припомнили судьбу Михаила Саакашвили, который уже пытался угрожать оружием Москве...»

сегодня, 02:59
Ушел из жизни актер Петренко

Его считали звездой фильмов Никиты Михалкова. В кино Петренко сыграл более семидесяти ролей...»

вчера, 22:14
Что делать, если ваш банк обанкротился

Турбулентность в российской экономике, вопреки заверениям чиновников, сохраняется. Банк России продолжает отзывать лицензии у коммерческих банков, и чуть ли не каждую неделю то или иное кредитное учреждение оказывается на грани банкротства. Что же делать, если ваш банк попал в черный список ЦБ и не сегодня-завтра прикажет долго жить?..»

вчера, 21:29
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Специалист по детекции лжи и распознаванию эмоций Илья Степанов считает, что президент США Дональд Трамп лукавил, говоря в ходе предвыборной кампании о намерении улучшить отношения с Россией. Такие выводы эксперт сделал на основе предвыборных речей миллиардера...»
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