В элитной московской школе разразился секс-скандал

23 января 2017, понедельник, 21:29 – ИА СОЧИ-24

Выпускницы московской школы обвинили директора в сексуальных домогательствах. По соответствующему сообщению СМИ Следственный комитет России по Москве организовал доследственную проверку.В Сети появилась информация о том, что напротяжении 25 лет преподавательский состав, в том числе и директор школы для одаренных детей "Лига школ" домогались своихучеников. Якобы, они вывозили ребят в детские лагеря, где совершалив отношении них действия сексуального характера. Говорится и о том,что посягательства на половую свободу и неприкосновенность детей происходилитакже на территории школы.Следственныйкомитет России по Москве организовал по соответствующему сообщению доследственную проверку. "В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий,направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В рамкахпроверки следствием будет дана правовая оценка действиям учителей и руководстваобразовательного учреждения. По результатам проверки будет принятопроцессуальное решение", – сообщается на сайте Следственногокомитета России по столице.О сексуальных домогательствах в столичной школе для одаренныхдетей написал 23 января новостной портал Meduza. Выпускники и бывшиесотрудники школы сообщили порталу, что директор Сергей Бебчук и егозаместитель Николай Изюмов в течение двух десятков лет сексуальнодомогались учениц. Собеседники изданияговорят, что в течение многих лет обсуждают сексуальные домогательства,которым они подверглись в "Лиге школ", с психотерапевтами.

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