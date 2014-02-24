В "Газпроме" назвали цены на газ в Евросоюз в 2017 году
28 февраля 2017, вторник, 08:15 – ИА СОЧИ-24
Заместитель председателя правления "Газпрома" Александр Медведев сообщил, что экспортная цена на газ в Евросоюз в текущем году может составить 180-190 долларов за тысячу кубометров. Годом ранее "Газпром" поставлял голубое топливо в Евросоюз по 167 долларов за тысячу кубометров, передает РИА Новости.В 2016 году корпорация увеличила объем поставок газа в дальнее зарубежье на 12,5% – более чем до 179,3 миллиарда кубометров. Это исторический максимум.
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Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз аль-Сауд в марте посетит Индонезию. Похоже, выражение "Все свое ношу с собой" не утратило актуальности – вес багажа монарха, взятый в поездку, составит 450 тонн...»