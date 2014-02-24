В Германии выбрали президента

Федеральное собрание Германии выбрало нового президента страны. Возглавил государство Франк-Вальтер Штайнмайер, бывший министр иностранных дел, передает Deutsche Welle. Политик вступит в новую должность 18 марта.Штайнмайер занимал высокие государственные посты с 2009 года. В 2016 году немецкий политик был председателем ОБСЕ.
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»
В руководстве Московского метрополитена официально прокомментировали сообщения о замотанных проволокой деталях некоторых вагонов "подземки". Пресс-служба перевозчика назвала происходящее обычной практикой...»
Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»