В Германии выбрали президента

В Москве мужчина напал на бездомную на чердаке жилого дома..»

Следственный комитет России расследует страшное нападение на фельдшера скорой помощи, которое произошло в Саратове. Злоумышленники, попытавшиеся изнасиловать прибывшую по вызову сотрудницу бригады, задержаны...»

вчера, 13:15

В Москве водитель автомобиля BMW X5 напал на дворника: 26-летний Дмитрий Бончак набросился на мужчину с молотком и нанес ему несколько ударов по голове..»