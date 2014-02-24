В инновационном центре "Сколково" произошел пожар

В инновационном центре "Сколково" в Одинцовском районе Подмосковья произошел пожар. Загорелось одно из складских помещений, сообщает "Газета.ru". Возгорание ликвидировано. Площадь пожара составила десять квадратных метров. Обстоятельства инцидента выясняются.
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон вновь стал звездой таблоидов благодаря своей неугасающей эксцентричности. На этот раз журналисты обратили внимание на причудливый наряд, в котором дипломат совершал утреннюю пробежку по зимнему Лондону...»
Социологический опрос, проведенный среди жителей США, показал, что российско-американские отношения начинают постепенно налаживаться. Так, процент респондентов, одобряющих политику Владимира Путина, достиг наивысшего показателя с 2003 года...»
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят...»
Британский министр иностранных дел Борис Джонсон вновь стал звездой таблоидов благодаря своей неугасающей эксцентричности. На этот раз журналисты обратили внимание на причудливый наряд, в котором дипломат совершал утреннюю пробежку по зимнему Лондону...»
Социологический опрос, проведенный среди жителей США, показал, что российско-американские отношения начинают постепенно налаживаться. Так, процент респондентов, одобряющих политику Владимира Путина, достиг наивысшего показателя с 2003 года...»
Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт рассказал о перспективах российско-белорусских экономических отношений. По мнению чиновника, попытки Минска манипулировать торговлей продуктами ничем серьезным Москве не грозят...»