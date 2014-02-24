В Италии мост рухнул на машину с людьми

На трассу A14 между городами Лорето и Анкона на востоке Италии упал автодорожный мост, передает "Газета.ru". Сообщается, что под завалами погибла супружеская пара, чей автомобиль в момент происшествия находился под мостом. Также стало известно о ранении двух рабочих. Мост и трасса оказались перекрыты в обе стороны движения. Последствия обрушения сняли на видео.
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Пассажирский лайнер авиакомпании Tajik Air, выполнявший рейс из аэропорта в Таразе в Казахстане в Москву после вылета резко сменил курс и направился в сторону Худжанда в Таджикистане, передает "РЕН ТВ"..»
Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко..»
В Москве 9 марта состоялись две встречи на высоком уровне между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИД Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с президентом России Владимиром Путиным...»
Экс-президент США Барак Обама впал в подростковый максимализм на почве ухода из власти и хочет наверстать упущенное за все восемь лет своего президентства. К такому выводу пришло издание The Telegraph, анализируя стиль бывшего главы Белого дома...»
В нижней палате парламента будут созданы три рабочие группы, которые займутся выработкой конкретных предложений по совершенствованию российской налоговой системы. Об этом заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров...»