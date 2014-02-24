В итальянских Альпах лавиной накрыло 20 лыжников

В итальянских Альпах 2 марта произошел сход лавины. В результате происшествия под снегом оказалась группа из 20 горнолыжников-иностранцев.Туристы катались за пределами обустроенных трасс, передает местная газета La Repubblica. На месте происшествия работает поисково-спасательная бригада: несколько человек по-прежнему считаются пропавшими без вести.
В Кремле подтвердили информацию о телефонных переговорах Владимира Путина и Петра Порошенко во время последнего обострения в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал раскрывать детали разговоров, но, очевидно, что украинский лидер сейчас хватается за любую соломинку для того, чтобы усидеть в кресле...»
Рейтинги шоу "Пусть говорят" со скандально известной 17-летней жительницей Ульяновска Дианой Шурыгиной были столь умопомрачительны, что "Первый канал" снял продолжение "мыльной оперы". В эфир выйдут еще два выпуска программы со студенткой...»
В Кремле подтвердили информацию о телефонных переговорах Владимира Путина и Петра Порошенко во время последнего обострения в Донбассе. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не стал раскрывать детали разговоров, но, очевидно, что украинский лидер сейчас хватается за любую соломинку для того, чтобы усидеть в кресле...»
Рейтинги шоу "Пусть говорят" со скандально известной 17-летней жительницей Ульяновска Дианой Шурыгиной были столь умопомрачительны, что "Первый канал" снял продолжение "мыльной оперы". В эфир выйдут еще два выпуска программы со студенткой...»