В Канаде полицейские застрелили россиянина

В канадском городе Эдмонтон сотрудники полиции застрелили 55-летнего россиянина Виталия Савина. Мужчина был убит после того, как напал на правоохранителя с ножом, передает CBC News.Как рассказали правоохранители, они подошли к автомобилю, нарушившему ПДД, из салона вышел водитель, между ними произошла потасовка. Свидетели заверяют, что Савин первым напал на полицейских с ножом, после чего в него выстрелили.Известно, что россиянин работал в Эдмонтоне в строительной компании по договору субподряда. До переезда в Канаду он работал в России горным инженером.
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С москвича через суд взыскали задолженность по коммунальным услугам по трехэтажке, которую снесли в 2001 году. О долгах за электроэнергию мужчина узнал, когда на его телефон стали приходить сообщения о списании денег...»
Покушение на командира батальона "Спарта" Арсения Павлова, известного под позывным Моторола, организовал начальник разведки 8-го полка сил специальных операций ВС Украины майор Балов. Об этом стало известно в ходе допроса украинских военнослужащих, задержанных на территории самопровозглашенной Луганской народной республики...»