В квартире на севере Москвы произошел пожар

В квартире на севере Москвы днем 26 марта произошел пожар. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание, в результате происшествия пострадал один человек.Спасенный был передан врачам. По предварительным данным, в квартире горела мебель и личные вещи, передает агентство городских новостей "Москва". Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле извлечены тела 61 человека. По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит"...»
В Министерстве иностранных дел России отказались отчитываться перед НАТО за размещение комплексов "Искандер" в Калининграде. Москва обсудить проблемные вопросы взаимоотношений с Североатлантическим альянсом на саммите в Брюсселе...»
Участникам несанкционированной оппозиционной акции в Москве грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – попадут под вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщили известные российские адвокаты и высокопоставленный источник в полиции...»
Делегация немецких политиков и бизнесменов прибыла в Крым, чтобы лично составить мнение о том, что там происходит. Как сообщил глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель, в состав делегации вошли десять человек...»
У Юлии Самойловой появился шанс выступить на конкурсе "Евровидение" в Киеве. В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (EBU) заявили о готовности бороться за возможность ее выступления на песенном смотре...»
У здания Генпрокуратуры в Москве прошел пикет, участники которого потребовали наказать сторонников Алексея Навального, поглумившихся над изображением монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде. В акции приняли участие около 40 человек...»
Из-под завалов обрушившегося здания в иракском Мосуле извлечены тела 61 человека. По словам местных жителей, во время боев из здания вели стрельбу боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в России), позже они согнали в подвал людей и заминировали здание, чтобы использовать его как "живой щит"...»
В Министерстве иностранных дел России отказались отчитываться перед НАТО за размещение комплексов "Искандер" в Калининграде. Москва обсудить проблемные вопросы взаимоотношений с Североатлантическим альянсом на саммите в Брюсселе...»
Участникам несанкционированной оппозиционной акции в Москве грозят штрафы до 20 тысяч рублей и аресты до 15 суток, а если они совершат хулиганские действия – попадут под вплоть до уголовной ответственности. Об этом сообщили известные российские адвокаты и высокопоставленный источник в полиции...»
Делегация немецких политиков и бизнесменов прибыла в Крым, чтобы лично составить мнение о том, что там происходит. Как сообщил глава немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрий Гемпель, в состав делегации вошли десять человек...»
У Юлии Самойловой появился шанс выступить на конкурсе "Евровидение" в Киеве. В женевской штаб-квартире Европейского вещательного союза (EBU) заявили о готовности бороться за возможность ее выступления на песенном смотре...»
У здания Генпрокуратуры в Москве прошел пикет, участники которого потребовали наказать сторонников Алексея Навального, поглумившихся над изображением монумента "Родина-мать зовет!" в Волгограде. В акции приняли участие около 40 человек...»