В лифте многоэтажки на юго-востоке Москвы умерла школьница
22 марта 2017, среда, 13:14 – ИА СОЧИ-24
В лифте одной из многоэтажек на юго-востоке Москвы скончалась 14-летняя школьница. Инцидент произошел, когда ребенок возвращался домой с учебы, передает "Московский Комсомолец". Как рассказала женщина, ехавшая в том же лифте, девочка нажала на кнопку и потеряла сознание. Она кинулась в квартиру, где школьницу ожидала бабушка, и сообщила о произошедшем. Родственники вызвали скорую помощь, но к приезду медиков девочка скончалась. По предварительным данным, у семиклассницы были проблемы с сердцем, что и привело к гибели. Точная причина смерти будет названа после экспертизы.
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Телеканал CNN опубликовал обзор высказываний президента США Дональда Трампа в адрес российского лидера Владимира Путина. Журналисты отметили, что в период предвыборной гонки бизнесмен начал резко менять "показания"...»
В Мосгордуме обсудили необходимость восстановления системы вытрезвителей. В рамках круглого стола столичные депутаты, руководители профильных департаментов столичного правительства, представители правоохранительных органов, представители федеральных ведомств и законодательных собраний некоторых регионов...»