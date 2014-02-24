В "Матросской тишине" найден мертвым заключенный

В столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" найден мертвым 40-летний мужчина, арестованный по подозрению в незаконном обороте наркотиков. Как сообщил руководитель пресс-службы УФСИН по Москве Сергей Цыганков, заключенный совершил самоубийство, передает агентство "Москва". По данному факту проводится проверка. Отмечается, что признаков насильственной смерти на теле не найдено.
Молодой человек вступил в интимную связь со скандально известной несовершеннолетней Дианой Шурыгиной, изнасилованной на пьяной вечеринке в 2016 году ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Затем он опубликовал в соцсети фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушке", что разозлило Диану...»
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла на смех президента Украины Петра Порошенко. Поводом стало его сегодняшнее выступление по случаю третьей годовщины создания Национальной гвардии...»
МВД Украины объявило в розыск сообщника Павла Паршова, убившего 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Украинские СМИ назвали предполагаемым пособником киллера бывшего военнослужащего украинского нацбатальона "Донбасс" Ярослава Левенца...»
Молодой человек вступил в интимную связь со скандально известной несовершеннолетней Дианой Шурыгиной, изнасилованной на пьяной вечеринке в 2016 году ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Затем он опубликовал в соцсети фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушке", что разозлило Диану...»
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла на смех президента Украины Петра Порошенко. Поводом стало его сегодняшнее выступление по случаю третьей годовщины создания Национальной гвардии...»
МВД Украины объявило в розыск сообщника Павла Паршова, убившего 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Украинские СМИ назвали предполагаемым пособником киллера бывшего военнослужащего украинского нацбатальона "Донбасс" Ярослава Левенца...»