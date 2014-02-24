

Захарова высмеяла зарвавшегося Порошенко вчера, 20:45 Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла на смех президента Украины Петра Порошенко. Поводом стало его сегодняшнее выступление по случаю третьей годовщины создания Национальной гвардии...»

В "Матросской тишине" найден мертвым заключенный вчера, 20:44 В столичном следственном изоляторе "Матросская тишина" найден мертвым 40-летний мужчина, арестованный по подозрению в незаконном обороте наркотиков..»

Убивать Вороненкова помогал тренер по боевому гопаку вчера, 20:31 МВД Украины объявило в розыск сообщника Павла Паршова, убившего 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Украинские СМИ назвали предполагаемым пособником киллера бывшего военнослужащего украинского нацбатальона "Донбасс" Ярослава Левенца...»

Яценюка взбесил арест в России вчера, 20:28 Российский суд заочно арестовал бывшего премьер-министра Украины Арсения Яценюка. Он обвиняется в бандитизме. Политик воспринял информацию о своем аресте очень эмоционально...»