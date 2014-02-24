В метро задержали пассажира с пистолетами и автоматами
16 февраля 2017, четверг, 10:59 – ИА СОЧИ-24
В московском метро задержан 37-летний пассажир с арсеналом оружия. Он пытался пронести в подземку четыре пистолета Ярыгина, пистолет ТТ, два автомата Калашникова и патроны, передает Life.ru. Инцидент произошел на станции "Павелецкая" Кольцевой линии. Мужчину задержали, проводится разбирательство.
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Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»