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В Молдавии устроили скандал из-за поездок чиновников в Россию

9 марта 2017, четверг, 20:16 – ИА СОЧИ-24


Правительство Молдавии настоятельно рекомендовало чиновникам страны не совершать никаких поездок в Россию и не использовать ее для транзита в третьи страны. Свое решение власти объяснили "многочисленными случаями задержания молдавских чиновников" в стране. Подключили к скандалу и российского посла в Кишиневе Фарита Мухаметшина. "Было принято решение передать официальную ноту российскому руководству с просьбой принять меры для прекращения злоупотреблений", – цитирует "Газета.ru" сообщение молдавских властей. По их мнению, чиновников из Молдавии в России необоснованно задерживают, допрашивают и даже оскорбляют.Впрочем, рады подключиться к новому витку антироссийской истерии оказались не все политики в Молдавии. Президент страны Игорь Додон решил занять взвешенную позицию. Он заметил, что ему не известны детали о тех случаях, о которых говорит правительство страны. "Решение запретить государственным чиновникам поездки в Россию ненормально", – уверен молдавский лидер. Он пообещал продолжить совершать поездки в Москву, на которых будет продвигать интересы возглавляемой им страны.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Летевший в Москву самолет резко сменил курс

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сегодня, 21:46
Самую полную в мире женщину прооперировали в Индии

В Индию 36-летняя египтянка Эман Ахмед Абд Эль Ати прибыла еще в январе 2017 года..»

сегодня, 21:44
Ярош пригрозил украинцам отрубанием голов

Депутат Верховной рады Дмитрий Ярош, который некогда возглавлял запрещенную в России экстремистскую организацию "Правый сектор", прибыл в Николаевскую область и встретился с главой региона Алексеем Савченко..»

сегодня, 21:16
Путин позвал Меркель в гости

В Москве 9 марта состоялись две встречи на высоком уровне между представителями России и Германии. Первыми провели переговоры главы МИД Сергей Лавров и Зигмар Габриэль. Затем министры иностранных дел встретились с президентом России Владимиром Путиным...»

сегодня, 21:14
В Италии мост рухнул на машину с людьми

На трассу A14 между городами Лорето и Анкона на востоке Италии упал автодорожный мост, передает "Газета.ru"..»

сегодня, 21:01
У Обамы диагностировали подростковые проблемы

Экс-президент США Барак Обама впал в подростковый максимализм на почве ухода из власти и хочет наверстать упущенное за все восемь лет своего президентства. К такому выводу пришло издание The Telegraph, анализируя стиль бывшего главы Белого дома...»

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Госдума усовершенствует налоговую систему

В нижней палате парламента будут созданы три рабочие группы, которые займутся выработкой конкретных предложений по совершенствованию российской налоговой системы. Об этом заявил председатель думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров...»

сегодня, 20:45
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