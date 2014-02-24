В московских аэропортах отменены 16 рейсов, еще 15 задержаны. По данным портала "Яндекс.Расписание", в Домодедове отложены вылеты семи самолетов, девяти – отменены. В Шереметьеве восемь рейсов задержаны, еще семь вылетов не состоятся. Аэропорты Внуково и Жуковский работают по штатному расписанию.
Молодой человек вступил в интимную связь со скандально известной несовершеннолетней Дианой Шурыгиной, изнасилованной на пьяной вечеринке в 2016 году ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Затем он опубликовал в соцсети фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушке", что разозлило Диану...»
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла на смех президента Украины Петра Порошенко. Поводом стало его сегодняшнее выступление по случаю третьей годовщины создания Национальной гвардии...»
МВД Украины объявило в розыск сообщника Павла Паршова, убившего 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Украинские СМИ назвали предполагаемым пособником киллера бывшего военнослужащего украинского нацбатальона "Донбасс" Ярослава Левенца...»
Молодой человек вступил в интимную связь со скандально известной несовершеннолетней Дианой Шурыгиной, изнасилованной на пьяной вечеринке в 2016 году ульяновским студентом Сергеем Семеновым. Затем он опубликовал в соцсети фото с подписью "Отдамся в руки симпатичной девушке", что разозлило Диану...»
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова подняла на смех президента Украины Петра Порошенко. Поводом стало его сегодняшнее выступление по случаю третьей годовщины создания Национальной гвардии...»
МВД Украины объявило в розыск сообщника Павла Паршова, убившего 23 марта в центре Киева экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Украинские СМИ назвали предполагаемым пособником киллера бывшего военнослужащего украинского нацбатальона "Донбасс" Ярослава Левенца...»