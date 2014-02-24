В московской бане у путаны украли перстень за 1,5 миллиона
22 февраля 2017, среда, 11:00 – ИА СОЧИ-24
В одной из столичных бань обокрали путану: она лишилась перстня стоимостью 1,5 миллиона рублей, передает Life.ru. По словам уроженки Казахстана, после того как они с подругой разделись, сняли украшения и зашли в парилку, к ним присоединились двое знакомых. Компания покинула сауну только в 05:00 мск. Пропажу семи тысяч рублей и дорогого ювелирного изделия девушка обнаружила в такси по дороге домой.
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»
Стражи порядка опубликовали информацию о самых криминальных местах столицы. Примечательно, что район Гольяново у станции метро Черкизовская, считающийся одним из самых опасных, не попал даже в тройку лидеров...»
Украинский журналист Юрий Бутусов в интервью 24 каналу пролил свет на то, чем президент страны Петр Порошенко занимается по ночам. По словам Бутусова, лидер украинского государства в темное время суток увлечен чтением "мучительных" постов в Facebook...»