В московской школе пятикласснику сломали позвоночник
17 февраля 2017, пятница, 14:30 – ИА СОЧИ-24
В Москве из школы на Осенней улице в одну из больниц был доставлен 11-летний мальчик. Врачи диагностировали у него переломы 10-го и 11-го позвонков, передает Life.ru. Пятиклассник рассказал, что получил травму в драке с другими школьниками – он упал на бетонный пол и сильно ударился спиной.
Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»
Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»
Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»
Президент Украины Петр Порошенко выступил с речью в ходе дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. Политик, постепенно превращающий Донбасс в руины, вновь набросился с беспочвенными обвинениями на российского лидера Владимира Путина...»
Вице-премьер, министр внутренней политики, информации и связи Крыма Дмитрий Полонский объяснил заявления Киева об украинском вещании на полуострове звуковыми галлюцинациями. При этом он посоветовал главе министерства информационной политики Украины Юрию Стецю молиться...»
Госдума России заседала в пятницу, 17 февраля дольше обычного: депутаты обсуждали важные законопроекты. Правда, некоторые народные избранники вновь затеяли полемику о слишком долгих пленарных заседаниях палаты...»
Госдума обратилась к правительству с предложением рассмотреть вопрос об увеличении финансирования отраслевых вузов. Сейчас на работу таких учебных заведений выделяется средств меньше, чем на вузы Министерства образования...»