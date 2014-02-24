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В московском бассейне травмирован ребенок

4 марта 2017, суббота, 18:00 – ИА СОЧИ-24




В Москве в бассейне 10-летний мальчик получил травму. Инцидент
произошел в спортивном комплексе "Олимпийский", передает Life.ru.
Ребенок, который пришел на тренировку, упал в секторе для
прыжков в воду. По словам очевидцев, занятие проходило в батутном зале и мальчик
вылетел с батута, упал на пол и сильно ударился.
В настоящее время ребенок находится в больнице. Все обстоятельства
инцидента устанавливаются.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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В московском бассейне травмирован ребенок

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