В московском бассейне травмирован ребенок

В Москве в бассейне 10-летний мальчик получил травму. Инцидент произошел в спортивном комплексе "Олимпийский", передает Life.ru. Ребенок, который пришел на тренировку, упал в секторе для прыжков в воду. По словам очевидцев, занятие проходило в батутном зале и мальчик вылетел с батута, упал на пол и сильно ударился. В настоящее время ребенок находится в больнице. Все обстоятельства инцидента устанавливаются.
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"Первый канал", который возглавляет Константин Эрнст, запретил семье скандально известной Дианы Шурыгиной общаться с прессой. Тем не менее, репортерам удалось встретиться с тетей девочки Ириной Левановой...»
Президент США Дональд Трамп решил отложить подготовку соглашения с Москвой по борьбе с запрещенным в России и других странах "Исламским государством". Это может быть связано с давлением на команду Трампа, которое вызвано обвинениями в контактах с Москвой...»