В московском фитнес-клубе изнасиловали юную иностранку
16 февраля 2017, четверг, 10:45 – ИА СОЧИ-24
В фитнес-клубе на Пятницком шоссе изнасиловали несовершеннолетнюю гражданку Киргизии. Пострадавшая рассказала, что пришла к знакомым в спортзал, где на нее напал мужчина. Девушка отметила, что весь процесс занял минуту, передает РЕН ТВ.
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»
Под окнами жилого многоэтажного дома по адресу Хорошевское шоссе, дом 12 корпус 1 на севере столицы было обнаружено тело мужчины с травмами, характерными для падения с высоты, передает агентство городских новостей "Москва"..»
Неизвестные похитили 42-летнюю женщину на юге столицы вечером, 16 февраля, когда та вышла на улицу со своей матерью. По одной из версий, преступление может быть связано с предпринимательской деятельностью жертвы...»