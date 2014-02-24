В московском метро мужчина домогался 14-летнего мальчика
31 марта 2017, пятница, 11:59 – СОЧИ-24
В столице 14-летний мальчик стал жертвой сексуальных домогательств. Инцидент произошел, когда подросток ехал в метро. По его словам, к нему вплотную подошел неизвестный мужчина и начал прикасаться к интимным местам, передает Life.ru. Испугавшись, подросток сразу отстранился от мужчины и ушел в другой конец вагона. Но извращенец не успокоился и последовал за ним, чтобы передать записку. "Там было написано, что я могу заработать денег, если соглашусь заняться с ним сексом", – рассказал пострадавший. Ребенок вышел из поезда, а когда вернулся домой, рассказал о случившемся родителям. Они позвонили в полицию. В настоящее время полицейские ищут извращенца.
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В России фитнес-центры стремительно пустеют, теряя значительную часть клиентов и, соответственно, прибыли. По мнению экспертов, дело вовсе не в том, что люди охладели к спорту, просто тренды здорового образа жизни сильно изменились...»
Принято считать, что идеальный партнер для брака – тот, с кем максимальна сексуальная совместимость. Однако последние исследования показали, что качество интимной близости играет не самую главную роль...»