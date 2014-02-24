В московском метро произошел сбой из-за пассажира

3 марта 2017, пятница, 20:29 – ИА СОЧИ-24

Вечером 3 марта в движении поездов по Серпуховско-Тимирязевской (серой) линии Московского метрополитена было нарушено из-за инцидента с пассажиром, говорится в сообщении на официальном аккаунте столичной подземки в Twitter. Спустя 20 минут после случившегося службам метро удалось восстановить нормальное движение. По данным ТАСС, пассажир упал на рельсы на станции "Дмитровская". Изначально сообщалось, что он погиб. По данным "Российской газеты", на рельсы прыгнул 33-летний москвич, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, и отделался он лишь ушибами.

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