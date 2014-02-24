В Москве 60 пассажиров застряли на монорельсе из-за ели
27 марта 2017, понедельник, 15:58 – СОЧИ-24
В столице с поезда на монорельсе эвакуировали около 60 человек из-за инцидента с контактной сетью. По предварительным данным, из-за падения ели пропало питание, передает сетевое издание m24.ru.К настоящему времени движение поездов на участках от "Улицы Сергея Эйзенштейна" до "Тимирязевской" и от "Улицы Академика Королева" до "Улицы Сергея Эйзенштейна" восстановлено.
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Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»
В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе...»