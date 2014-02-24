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В Москве двое мужчин изнасиловали школьницу

10 марта 2017, пятница, 15:28 – ИА СОЧИ-24


Правоохранительные органы столицы задержали двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании 15-летней школьницы. По предварительным данным, злоумышленники надругались над девочкой в салоне автомобиля.Один из предполагаемых преступников, 24-летний уроженец Узбекистана, является владельцем машины, в которой произошло нападение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Нелепого Лукашенко отчитали за скандал с любовницами

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко, поручившего госслужащим в рамках "борьбы с тунеядством" найти работу для своих жен и любовниц. По словам бывшего главы белорусского государства, власти страны несмотря на желание не смогут заставить работать всех граждан...»

сегодня, 17:44
Падение вертолета с россиянами в Стамбуле попало на видео

Продолжают выясняться подробности крушения вертолета в Турции. В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент гибели вертолета с россиянами на борту в стамбульском районе Бююкчекмедже...»

сегодня, 17:28
Изнасилование Шурыгиной признали 20 экспертиз

Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»

сегодня, 17:00
Значение имени Кирилл

У этого мужчины весьма развиты интуиция и интеллект. В нем сочетаются оптимизм, жизнерадостность и готовность к терпеливому труду, а при необходимости – и к защите...»

сегодня, 16:59
Россиянки отказываются от замужества

Согласно исследованиям, все меньше россиянок грезят о замужестве. Прелестям семейной жизни наши соотечественницы предпочитают одиночество...»

сегодня, 16:46
Володин предложил Мельникову взять под контроль исполнение постановлений Госдумы

Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»

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