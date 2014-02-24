В Москве двое мужчин изнасиловали школьницу

Правоохранительные органы столицы задержали двух мужчин, которые подозреваются в изнасиловании 15-летней школьницы. По предварительным данным, злоумышленники надругались над девочкой в салоне автомобиля.Один из предполагаемых преступников, 24-летний уроженец Узбекистана, является владельцем машины, в которой произошло нападение. По факту случившегося возбуждено уголовное дело, передает агентство городских новостей "Москва".
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга получила от болгарского журналиста необычные подарки. Дипломату вручили корзину цветов и традиционные национальные костюмы для нее и ее дочки...»
Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко, поручившего госслужащим в рамках "борьбы с тунеядством" найти работу для своих жен и любовниц. По словам бывшего главы белорусского государства, власти страны несмотря на желание не смогут заставить работать всех граждан...»
Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»
Официальный представитель МИД Мария Захарова во время брифинга получила от болгарского журналиста необычные подарки. Дипломату вручили корзину цветов и традиционные национальные костюмы для нее и ее дочки...»
Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич прокомментировал недавнее заявление Александра Лукашенко, поручившего госслужащим в рамках "борьбы с тунеядством" найти работу для своих жен и любовниц. По словам бывшего главы белорусского государства, власти страны несмотря на желание не смогут заставить работать всех граждан...»
Факт изнасилования 16-летней ульяновской студентки Дианы Шурыгиной в конце марта прошлого года 20-летним студентом Сергеем Семеновым был признан судом дважды. Чтобы доказать, что сексуальное надругательство действительно было, пришлось провести 20 экспертиз...»
Исполнение постановлений нижней палаты парламента по "правительственным часам" проконтролирует первый вице-спикер Иван Мельников. С таким предложением в ходе пленарного заседания выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помогать Мельникову осуществлять контроль, вероятнее всего, будет помогать вновь создаваемое экспертно-аналитическое управление...»