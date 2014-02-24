В Москве электричка насмерть сбила мужчину

Вечером 1 марта возле станции Москва-3 электричка, следовавшая в столицу из Пушкино, сбила мужчину. "Он шел вдоль путей, на сигналы машиниста не реагировал", – цитирует РИАМО представителя пресс-службы УВД на транспорте по Центральному федеральному округу. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Проводится проверка.
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Государство Украина прекратит существование через 60 дней, убежден Александр Захарченко. По мнению главы непризнанной Донецкой народной республики, "гвоздем в крышку гроба" стало решение о национализации украинских предприятий в ДНР и ЛНР...»
Показания коллективных приборов учета будут иметь приоритет над нормами, установленными региональными властями. Госдума занялась проблемой необоснованного повышения оплаты расходов на общедомовые нужды. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение парламента...»
Американские ученые на основе множества проведенных исследователей составили психологический портрет идеальной жены для современного мужчины. Оказалось, что представления о том, что дама должна быть, в первую очередь, физически привлекательна и сексуальна, давно устарели...»