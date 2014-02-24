В Москве из квартиры пенсионерки украли украшения на 3,5 млн
21 февраля 2017, вторник, 10:01 – ИА СОЧИ-24
Неизвестные ограбили квартиру 60-летней москвички. Инцидент произошел в 1-м Волоколамском проезде, передает Life.ru.По словам пострадавшей, вор свободно вошел в ее квартиру и похитил ювелирные украшения. Сумма ущерба превысила 3,5 миллиона рублей.
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Первый зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич раскритиковал назначение генерал-лейтенанта Герберта Макмастера советником президента США по нацбезопасности. Как полагает сенатор, это говорит о намерении Белого дома продолжить агрессивную политику в отношении Москвы...»
Остановка шахт в Донбассе грозит экологической катастрофой. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что при таком развитии ситуации будет прекращено откачивание воды...»
Руководство партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) ничего не знало о визите своего лидера в Москву. Тем более не обладали информацией о поездке Фрауке Петри в Россию власти ФРГ. Немецкие СМИ возмущены подобными "сепаратными" переговорами – особенно с такими "спорными" партнерами, как Вячеслав Володин и Владимир Жириновский...»