В Москве из окна многоэтажки выпали два человека
23 февраля 2017, четверг, 14:29 – ИА СОЧИ-24
На востоке Москвы из многоэтажного здания, расположенного на Ивантеевской улице, выпали мужчина и женщина. По словам очевидцев, пострадавшие не подают признаков жизни.На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб столицы. Обстоятельства случившегося устанавливаются, передает Life.ru.
СОЧИ 24 Источник: Дни.ру
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