В Москве мусоровоз протаранил ехавшую на вызов пожарную машину
27 марта 2017, понедельник, 17:01 – СОЧИ-24
На северо-западе Москвы мусоровоз врезался в ехавшую на вызов пожарную машину. ДТП произошло на пересечении улиц Фабрициуса и Туристской, передает "Газета.ru". По предварительным данным, мусоровоз не уступил дорогу пожарной машине с включенными проблесковыми маяками. В результате аварии никто не пострадал, повреждения получил автомобиль МЧС.
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Непростая внутриполитическая и социально-экономическая ситуация в Белоруссии станет причиной окончательного разрыва президента страны Александра Лукашенко с Западом. После этого лидеру страны вновь придется вспомнить о России как о главном союзнике, пишет немецкое издание Neues Deutschland...»
Советник главы МВД Украины Антон Геращенко и экс-депутат Госдумы Илья Пономарев рассказали о том, чем Денис Вороненков и Мария Максакова занимались в ночь перед 23 марта. Оказывается, супружеская пара была занята доставкой на Украину личного автомобиля...»
В Русской православной церкви (РПЦ) считают, что суррогатное материнство "унижает человеческое достоиноство". По мнению священников, такой способ зачатия ребенка недопустим даже на безвозмездной основе...»