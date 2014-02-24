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В Москве на почте нашли муляж гранаты

23 марта 2017, четверг, 20:00 – ИА СОЧИ-24


В одном из московских отделений "Почты России" была обнаружена посылка с муляжом гранаты. Идентифицировать находку помогли взрывотехники."Подозрительный предмет представляет собой муляж гранаты Ф-1. Посылка в соответствии с действующими правилами подлежит уничтожению", – сообщили в пресс-службе "Почты России". Информацию об отправителе передали в правоохранительные органы, передает "Газета.ru".

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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За месяц до убийства в центре Киева бывшего депутата Госдумы России Денису Вороненкову угрожали в Сети. Его предупреждали, что он будет найден мертвым...»

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В России хотят повысить призывной возраст

Члены комитета по обороне Госдумы предложили поднять верхний предел призывного возраста с 27 до 30 лет. В 2016 году военкоматы не смогли передать повестки с призывом более 90 тысячам призывников...»

сегодня, 20:00
В Москве на почте нашли муляж гранаты

В одном из московских отделений "Почты России" была обнаружена посылка с муляжом гранаты..»

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На востоке Москвы загорелся жилой дом

На востоке Москвы на Щербаковской улице загорелся жилой дом..»

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Вороненков написал предсмертное письмо

Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»

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