В Москве на почте нашли муляж гранаты

В одном из московских отделений "Почты России" была обнаружена посылка с муляжом гранаты. Идентифицировать находку помогли взрывотехники."Подозрительный предмет представляет собой муляж гранаты Ф-1. Посылка в соответствии с действующими правилами подлежит уничтожению", – сообщили в пресс-службе "Почты России". Информацию об отправителе передали в правоохранительные органы, передает "Газета.ru".
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Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»
Кировская региональная общественная палата в четверг, 23 марта, назначила своего представителя в федеральную Общественную палату. Таким образом завершается второй этап ее формирования, сообщили в аппарате общероссийской ОП...»
Беглый российский экс-депутат Денис Вороненков, убитый сегодня в Киеве, два дня назад написал письмо советнику главы украинского МВД Антону Геращенко. В послании Вороненков рассказал о том, чем хотел бы заниматься на Украине...»