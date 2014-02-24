В Москве на стройке МВД погиб рабочий

В Москве при строительстве здания МВД на улице Вешних Вод погиб рабочий. По предварительным данным, мужчина сорвался с девятиметровой высоты.Пострадавший скончался на месте от полученных травм, передает Life.ru. На месте происшествия работают экстренные службы города.
В Белом доме состоялись тайные переговоры президента США Дональда Трампа и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Предположительно, британский политик станет советником главы государства...»
Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»
В Белом доме состоялись тайные переговоры президента США Дональда Трампа и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра. Предположительно, британский политик станет советником главы государства...»
Власти США назначили нового пресс-секретаря Госдепа: официальным представителем внешнеполитического ведомства станет журналистка Fox News Хизер Нойерт. Dni.Ru узнали, чем известна одна из любимых журналисток Трампа...»