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В Москве на территории школы нашли скелет человека

22 марта 2017, среда, 09:15 – ИА СОЧИ-24


На севере Москвы при проведении очистительных работ в
коллекторе был найден человеческий скелет. Останки обнаружены на территории школы на
Лиственничной аллее, пишет "Газета.ru". По предварительным данным, смерть наступила более
года назад. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
Проводится доследственная проверка. 

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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сегодня, 09:44
Москвич в пьяной ссоре зарезал пенсионера

На северо-востоке столицы в ходе распития алкоголя между двумя пенсионерами возникла ссора, которая переросла в поножовщину, передает сетевое издание m24.ru..»

сегодня, 09:44
Самые богатые американцы попросили повысить им налоги

Миллиардеры из Нью-Йорка обратилась к губернатору штата Эндрю Куомо с просьбой повысить налоги сверхбогатым людям. Авторы письма считают, что они должны тратить больше средств на нужды города...»

сегодня, 09:15
В Москве на территории школы нашли скелет человека

На севере Москвы при проведении очистительных работ в коллекторе был найден человеческий скелет..»

сегодня, 09:01
Россия ударила Эрдогана по помидорам

Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам...»

сегодня, 08:59
Украина оказалась в неловком положении

Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову...»

сегодня, 08:45
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