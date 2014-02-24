В Москве на территории школы нашли скелет человека
22 марта 2017, среда, 09:15 – ИА СОЧИ-24
На севере Москвы при проведении очистительных работ в коллекторе был найден человеческий скелет. Останки обнаружены на территории школы на Лиственничной аллее, пишет "Газета.ru". По предварительным данным, смерть наступила более года назад. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится доследственная проверка.
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Россельхознадзор не планирует отменять ограничения на поставку турецких томатов, огурцов, яблок, груш, а также индейки, курицы и других продуктов. Все это производится и в России, а снятие эмбарго может нанести ущерб отечественным бизнесменам...»
Киев оказался в неловком положении после освобождения журналиста Романа Цимбалюка. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца заявила, что корреспондента отпустили благодаря сотрудникам ведомства, однако тот поблагодарил ее российскую коллегу Марию Захарову...»