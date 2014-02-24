В Москве на вокзале мигрант изнасиловал и ограбил девушку
20 марта 2017, понедельник, 15:43 – ИА СОЧИ-24
Сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета задержали 43-летнего ранее судимого гражданина Республики Узбекистан. Он подозревается в совершении изнасиловании и ограбления. По предварительным данным, от его действий пострадали 17-летняя девушка и ее молодой человек.Следствие предполагает, что преступник изнасиловал и ограбил спящую девушку, а когда ее молодой человек попытался вмешаться, напал на него. Свою вину задержанный не признал, по факту происшествия возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе ведомства.
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Перед встречей с Дональдом Трампом в Белом доме канцлер Германии Ангела Меркель читала эротический журнал Playboy. В номере за 1990 год было опубликовано интервью, в котором миллиардер обозначил свои политические взгляды...»
Сотрудники службы безопасности "Почты России" обнаружили, что один из грузчиков ворует телефоны из международных посылок. Зная о постоянном видеонаблюдении, мужчина забирал гаджеты с мастерской ловкостью...»