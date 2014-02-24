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В Москве найден труп семиклассницы

27 февраля 2017, понедельник, 10:29 – ИА СОЧИ-24


В Москве прохожие обнаружили на улице труп семиклассницы. По предварительным данным, девочка погибла, упав с большой высоты.На месте происшествия работают правоохранители, передает Life.ru. Проводится проверка.

СОЧИ 24

Источник: Дни.ру

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Немногочисленные украинцы, уехавшие три года назад из Крыма, с чувством стыда отметили накануне так называемый "день крымского сопротивления". Сегодня они вспоминают, в том числе и том, как большинство украинских силовиков изменили присяге и перешли на сторону России...»

сегодня, 15:59
Задержка рейса в Таиланд обернулась бунтом в Шереметьево

Рейс авиакомпании Royal Flight из столичного аэропорта Шереметьево в Таиланд не может вылететь уже на протяжении 14 часов, передает Life.ru..»

сегодня, 15:45
"Боярыня" из МВД купила духи за 50 тысяч рублей

Новую начальницу в столичном отделе полиции "Северный" полковника Светлану Журавлеву прозвали "боярыней" за ее страсть к дорогой жизни. Журавлева приобрела во время одного из шопингов духи стоимостью 50 тысяч рублей...»

сегодня, 15:29
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Глава Министерства финансов России Антон Силуанов раскрыл некоторые подробности выпуска облигаций федерального займа (ОФЗ) для граждан. По словам чиновника, их выпуск планируется в апреле, а минимальное вложение составит 30 тысяч рублей...»

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Донбасс поставил ультиматум вероломному Киеву

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики готовы национализировать работающие на территории Донбасса украинские предприятия и прекратить поставки угля на Украину, если Киев не снимет торговую блокаду региона. С соответствующим заявлением выступили главы ДНР и ЛНР Александр Захарченко и Игорь Плотницкий...»
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